Иранский парламент утвердил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, тем не менее с началом боевых действий ситуация осложнилась, предложение по хранению в России иранского урана «остается на столе». Аналитик Игорь Юшков рассказал о вывозе иранского урана на территорию нашей страны. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, сделка 2018 года предполагала, что избыточный объем урана вывозится на хранение в Россию, и Иран был бы ограничен в обогащении, то есть он не мог обогащать уран до определенного уровня. В настоящее время Израиль как раз и обвиняет Иран в том, что после того, как сделка развалилась, Иран стал производить тяжелую воду, обогащать уран, достигнув показателя уровня обогащения, позволяющего создать ядерное оружие. В связи с этим Тель-Авив не мог больше ждать, иначе объем обогащенного урана достиг бы тех показателей, когда можно создать атомное оружие.

Эксперт подчеркнул, что в целом Россия готова вернуться к прошлому шестистороннему соглашению, тем самым обеспечив работу мирной ядерной программы, как это было ранее.

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