В Совфеде пояснили, почему Запад хочет повторить холодную войну

По словам главы комиссии верхней палаты парламента по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, в свете текущих геополитических событий Запад, вероятнее всего, рассчитывает на повторение сценария холодной войны. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он напомнил, что конечная цель минувшей холодной войны заключалась в одержании победы, что привело к распаду СССР. Хотя в данном случае имеют место споры: возможно, Советский Союз самостоятельно отказался от социалистической модели, однако в геополитическом плане, естественно, это была победа Запада, поскольку все государства, которые раньше были в Варшавском договоре, то есть входили в сферу политического и военного присутствия СССР, теперь оказались в Североатлантическом альянсе или в Евросоюзе.

По мнению сенатора, в данный момент Запад рассчитывает на то, что в длительной новой холодной войне они снова сумеют одержать стратегическую победу над нашей страной. Однако далеко не все с этим согласны. Так, Трамп заявил, что в указанной войне на истощение именно у России имеются весьма большие возможности, а у Запада возможности ограничены.

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