Представитель госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что в администрации Штатов осознают неспособность некоторых европейских государств отказаться от энергоносителей РФ. Аналитик Игорь Юшков дал оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Вашингтон продолжает оказывать давление на европейцев.

Эксперт отметил, что подрыв «Северных потоков» был частью плана США с намеком того, чтобы Европа понимала, что у нее нет надежды вернуться в будущем к закупкам российского голубого топлива.

По его мнению, США могут настоять и на том, чтобы Незалежная прекратила транзит, поскольку Вашингтону он не нужен ни в каком виде.