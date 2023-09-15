Аналитик Юшков считает, что транзит голубого топлива через Украину может быть остановлен
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Представитель госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что в администрации Штатов осознают неспособность некоторых европейских государств отказаться от энергоносителей РФ. Аналитик Игорь Юшков дал оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, Вашингтон продолжает оказывать давление на европейцев.
Эксперт отметил, что подрыв «Северных потоков» был частью плана США с намеком того, чтобы Европа понимала, что у нее нет надежды вернуться в будущем к закупкам российского голубого топлива.
По его мнению, США могут настоять и на том, чтобы Незалежная прекратила транзит, поскольку Вашингтону он не нужен ни в каком виде.