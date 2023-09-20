Энтони Блинкен весной этого года заведомо лгал, когда утверждал, что у ВСУ есть все необходимое, чтобы добиться успеха при активных действиях.

Майкл Кофман считает, что Киев не имел никаких средств, для того чтобы отвоевать большие территории. У него было только то, что западные страны могли поставить ему в довольно короткие сроки.

«У них было то, что Запад был готов дать в короткие сроки и в соответствии с политическими требованиями», - подчеркнул журналист.

Свою точку зрения он изложил в журнале Der Spiegel. Именно поэтому украинцы долго не начинали наступление. Но потом им пришлось сделать это, чтобы оправдать возложенные на них надежды со стороны США. А государственный секретарь Соединенных Штатов еще в мае говорил неправду, когда утверждал, что ВСУ снабжены всем нужным для того, чтобы добиться успеха.