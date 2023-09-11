Аналитик Лизан считает, что Зеленский признал снижение военной помощи и поддержки Запада
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Украинский лидер Владимир Зеленский стал сомневаться в искренности западных кураторов, утверждающих, что всегда будут поддерживать Незалежную. По словам политолога Ивана Лизана, такое предчувствие украинского лидера является объективной реальностью. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что Украина для западных кураторов была своеобразной мишенью, которая поможет достичь определенных целей. Так, ею в данном случае являлось принудить Москву к заключению позорного мира или мирного соглашения.
По мнению эксперта, несмотря на большие поставки оружия и прочей помощи, контрнаступление потерпело поражение, поэтому ее лидер понимает, что прежней поддержки от Запада уже не будет.