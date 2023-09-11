Украинский лидер Владимир Зеленский стал сомневаться в искренности западных кураторов, утверждающих, что всегда будут поддерживать Незалежную. По словам политолога Ивана Лизана, такое предчувствие украинского лидера является объективной реальностью. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Украина для западных кураторов была своеобразной мишенью, которая поможет достичь определенных целей. Так, ею в данном случае являлось принудить Москву к заключению позорного мира или мирного соглашения.

По мнению эксперта, несмотря на большие поставки оружия и прочей помощи, контрнаступление потерпело поражение, поэтому ее лидер понимает, что прежней поддержки от Запада уже не будет.