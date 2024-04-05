Аналитик Лян: речами о переговорах Зеленский пытается давить на Запад

Речи украинского лидера Владимира Зеленского о вероятности переговоров с российской стороной без условия о возвращении к границам 1991-го года являются попыткой надавить на Запад. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Лян Юнчунь в интервью для CNR .

Эксперт выразил мнение, что для украинской стороны военная ситуация становится менее благоприятной. В то же время, подобные высказывания со стороны Зеленского могут надавить на Соединенные Штаты и Европу для получения новой помощи, считает он.

Юнчунь указал на то, что обстановка в данном конфликте сильно изменилась в последнее время. Помощь от Штатов приостановлена, а от Европы – ограничена, добавил эксперт. Украине самой по себе сложно поддерживать боеспособность и просьба о мирных переговорах является вынужденной необходимостью для привлечения внимания и призыва о помощи в адрес Запада, заявил аналитик.

Он также отметил, что сейчас увеличивается разрыв в мощи между сторонами, вместе с тем расхождения в позициях сторон слишком велики. Более того, США не допустят переговоров, так как он позволяет им ослаблять и РФ и Европу одновременно.