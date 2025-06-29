Британский эксперт по геополитике Александр Меркурис в своем видеокомментарии на платформе YouTube высказал точку зрения, что России не требуется значительных затрат на оборону для того, чтобы одержать верх над НАТО. Более того, Москва абсолютно уверена в своей армии.

Как отмечает специалист по военным вопросам, это красноречиво подтверждается недавними высказываниями президента Российской Федерации Владимира Путина о снижении расходов на оборону.

«Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году… Российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой, исходящей от альянса и без огромных затрат», — сказал Меркурис.

Также Меркурис отметил, что эта тенденция дает основания полагать, что Россия одержит безоговорочную победу на Украине уже в самое ближайшее время.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung о возрастающей критике президента США Дональда Трампа в адрес российского президента Владимира Путина.