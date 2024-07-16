Аналитик Михайлов заявил, что последствия покушения на экс-главу Белого дома пугают партнеров США

По словам политического аналитика Александра Михайлова, европейские партнеры Вашингтона взволнованы возможными последствиями покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, увеличившими его шансы на победу на выборах. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что до его победы в президентских выборах американская внешняя политика маловероятно изменится. Однако другой вопрос в том, насколько данная ситуация c покушением может отразиться в целом на европейских геополитических полях.

По мнению эксперта, основные европейские партнеры США по Североатлантическому альянсу с тревогой наблюдают за президентской гонкой после покушения на Трампа, поскольку тот открыто заявлял о том, что с приходом его к власти явно произойдут конфигурации во внутреннем устройстве НАТО.

Он подчеркнул, что вплоть до обсуждения тех вопросов, которые касаются накачки Киева деньгами и оружием, Трамп не раз заявлял о своем нежелании финансировать украинский кейс.