Аналитик Муртазин считает, что страх перед 5G гражданам РФ внушают американцы для замедления прогресса

Базовые станции формата 5G станут строить в нашей стране в местах крупных скоплений людей для обеспечения высокой пропускной способности. По словам аналитика Эльдара Муртазина, однако каких-то отличий от предыдущего поколения, кроме более высокой скорости и способности обслуживать большее количество устройств, у 5G не будет, так как технологии, для которых данный формат разрабатывался, сегодня не используются. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что в нашей стране 5G станет развиваться не так, как в других государствах, то есть строиться будет точечно.

По мнению эксперта, ключевой задачей 5G в России будет обеспечение высокой скорости соединения для большого объема устройств. Кроме того, скорость, которую могут обеспечить станции 5G, находится в диапазоне 500-600 Мбит в секунду.

Он добавил, что в истории развития этого стандарта был случай, что при старте его развития в Европе появились различные обсуждения, которые начал Вашингтон для замедления процесса.