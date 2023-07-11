Аналитик Нейжмаков назвал заявления, которые прозвучат на саммите НАТО по Украине

По словам директора по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в литовской столице станут поднимать тему сближения с Незалежной с целью компенсации отсутствия реальных шагов, которые ставили бы отношения НАТО с Украиной на новый уровень. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что тема сотрудничества Североатлантического альянса с Киевом никуда не исчезает, о чем свидетельствует военно-техническая помощь членов альянса Киеву.

По мнению эксперта, новые заявления относительно очередных военных поставок для Незалежной со стороны членов НАТО в реальности прозвучат конкретно во избежание разрыва.