Аналитик Пылаев считает, что Зеленский решает проблему спасения «своей пятой точки»
Фото: [pxhere.com]
Украинский лидер заявил, что управленческому аппарату его страны необходимо кадровое обновление. Политический аналитик Александр Пылаев дал оценку данному заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, Зеленский пытается замести проблему под ковер.
Эксперт добавил, что главком ВСУ ему нужен для того, чтобы быть «мальчиком для битья», на которого можно списать все неудачи в ходе военного конфликта, поскольку при признании проигрыша Незалежной Зеленский станет никем.
По его мнению, сам по себе кадровый голод Зеленскому не важен.