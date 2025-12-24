После года молчания бывший и потенциальный будущий президент США Дональд Трамп вновь поднял тему контроля над Гренландией. Он заявляет, что интерес Вашингтона к огромному острову продиктован не его минеральными богатствами, а соображениями национальной безопасности, возвращая в публичное поле идею, которая уже вызывала международный скандал несколько лет назад. За этими заявлениями, как поясняет военный аналитик и бывший офицер армии США Станислав Крапивник, стоит давняя и неизменная стратегическая логика. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с 1950-х годов Гренландия является ключевым звеном в системе противолодочной обороны НАТО, образуя вместе с Исландией и Норвегией так называемый «кордон» для контроля за выходом российских подлодок из Арктики в Атлантический океан. Часть американской инфраструктуры на острове была утеряна из-за движения ледников, что, вероятно, актуализировало вопрос о необходимости усиления присутствия. При этом сам остров с населением всего 56 тыс. человек переживает сложные социальные проблемы, и лояльность его жителей, многие из которых стремятся к независимости от Дании, может быть, по мнению аналитика, относительно легко завоевана.

Однако помимо военной целесообразности, возвращение к этой теме имеет и внутренний политический контекст. Стратегия команды Трампа, как отмечает Крапивник, часто строится на заполнении информационного пространства громкими заявлениями, которые удерживают внимание на фигуре политика и отвлекают от других, возможно, менее удобных вопросов. Таким образом, Гренландия служит удобным символом для демонстрации силы и приверженности теме безопасности.

По его мнению, если же гипотетический сценарий присоединения когда-либо реализуется, последствия для самого острова могут быть неоднозначными. Скорее всего, Гренландия стала бы не штатом, а федеральной территорией США, по статусу подобной Гуаму или Пуэрто-Рико. Это означало бы, что ее жители, даже получив американское гражданство, были бы лишены полноценного голоса в выборах и права самостоятельно распоряжаться своими ресурсами.

Крапивник резюмировал, что заявление Трампа — это не спонтанная идея, а смесь давних геостратегических амбиций, текущих военных нужд и отточенной медийной тактики. Независимо от реальности воплощения, этот ход вновь обозначает Арктику как зону потенциального интереса и напряженности, где вопросы безопасности продолжают доминировать над всеми остальными.

Ранее Захарова нашла в словах Каллас о Гренландии отказ от признания Косова.