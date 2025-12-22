Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале использовала недавнее сомнительное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, чтобы указать на фундаментальное противоречие во внешней политике Евросоюза.

Выступая в защиту суверенитета Дании над Гренландией на фоне прошлых обсуждений ее покупки администрацией Трампа, Каллас неожиданно дала Москве дипломатический козырь в споре о статусе Косова.

В своем заявлении, которое цитирует Захарова, Каллас призвала партнеров уважать суверенитет и территориальную целостность, ссылаясь на Устав ООН. По словам главы европейской дипломатии, Евросоюз остается солидарен с Данией, суверенитет которой распространяется на автономную территорию Гренландии. Любые изменения ее статуса, подчеркнула она, должны определяться исключительно гренландцами и датчанами.

«Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания "независимости" Косова», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, если ЕС столь жестко отстаивает принцип территориальной целостности Дании и право центральной власти на автономную область (Гренландию), то ту же самую логику он обязан применить к Сербии и ее автономному краю Косово.

Российский дипломат фактически поставила Евросоюз перед выбором: либо последовательно придерживаться провозглашенных принципов, либо открыто признать, что в политике применяются двойные стандарты.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разных Путиных».