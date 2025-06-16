Аналитик Роджерс спрогнозировал поведение Киева после обострения конфликта на Ближнем Востоке

Весь мир следит за обострением ирано-израильского конфликта. Меняется международная ситуация. Каждая из сторон заручается новыми политическими союзниками. Политический аналитик Александр Роджерс рассказал, изменится ли позиция киевского режима на фоне обострения ирано-израильского конфликта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, действия киевского режима из-за обострения ирано-израильского конфликта изменится в двух направлениях. Так, на фоне эскалации конфликта в ближневосточном регионе американская помощь Незалежной сократится, о чем уже заявили представители власти США, поскольку Израиль в настоящее время является приоритетным направлением для Штатов, в связи с чем вся помощь станет концентрироваться в данную сторону.

Политолог подчеркнул, что также Киев выпадает и из информационной повестки, а главарь киевского режима привык находиться в центре внимания.

По его мнению, следовательно, киевский режим останется на еще более голодном пайке при дефолте, при отсутствии вооружения и разбитом ПВО. Тем не менее маловероятно, что они будут сдаваться, напротив, постараются совершить какой-то громкий теракт или диверсию с целью привлечь к себе внимание и вернуть расположение Штатов.

Ранее стали известны причины переключения США с Украины на Израиль.