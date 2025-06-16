Администрация президента США Дональда Трампа уменьшила объем поставок военной помощи для Украины. Таким образом, теперь у киевского режима остаются три варианта: полагаться на поддержку Брюсселя, постараться заключить оружейную сделку с Вашингтоном и вложиться в собственное производство оружия и техники. Политолог Юрий Светов рассказал, что будет с Киевом без помощи Вашингтона. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, на сегодняшний день украинский конфликт отошел на второй план для Штатов на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Тем не менее США не забывают про российско-украинский конфликт, поскольку он выгоден им для давления на Москву. К тому же Штаты являются мировой державой, претендующей на то, чтобы руководить всем миром.

Эксперт пояснил, что 1 июля завершается финансовый год, бюджет которого был согласован при бывшем американском лидере Джо Байдене. В него были заложены огромные деньги на помощь Незалежной, и в дальнейшем Штаты заложат сумму на это в гораздо меньшем объеме. Однако совсем помощь не прекратится, Вашингтон станет поставлять разведданные, спутниковая связь Starlink продолжит функционировать, и американские консультанты никуда не денутся. Однако в целом хозяин Белого дома планирует финансовую помощь киевскому режиму переложить на плечи Брюсселя.

По его мнению, сегодня для Вашингтона Ближний Восток вышел на первый план, в связи с чем туда было передано сотни ракет, разведданные, самолеты-заправщики. Однако в целом США не снимают напряжение в Незалежной, однако на сегодняшний день им необходимо разобраться с Ираном.

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