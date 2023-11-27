Аналитик Шипилин пояснил, почему Москва оставила Европе шанс на восстановление отношений
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По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Европа очень подорвала свою репутацию и договороспособность, Москва десять раз подумает, если поступят предложения о восстановлении отношений со странами Старого Света. Политически аналитик Павел Шипилин объяснил, почему российская сторона оставила европейцам шанс на восстановление отношений. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, прежде всего суть дипломатии в том, что дверь всегда следует оставлять чуть приоткрытой.
Эксперт подчеркнул, что при условии снижения давления на Европу со стороны Вашингтона у них появится шанс на восстановление отношений с Москвой.
По его мнению, европейские государства поняли, что при желании восстановления отношений импульс должен идти именно от Старого Света.