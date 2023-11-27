Аналитик Шипилин пояснил, почему Москва оставила Европе шанс на восстановление отношений

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Европа очень подорвала свою репутацию и договороспособность, Москва десять раз подумает, если поступят предложения о восстановлении отношений со странами Старого Света. Политически аналитик Павел Шипилин объяснил, почему российская сторона оставила европейцам шанс на восстановление отношений. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, прежде всего суть дипломатии в том, что дверь всегда следует оставлять чуть приоткрытой.

Эксперт подчеркнул, что при условии снижения давления на Европу со стороны Вашингтона у них появится шанс на восстановление отношений с Москвой.

По его мнению, европейские государства поняли, что при желании восстановления отношений импульс должен идти именно от Старого Света.