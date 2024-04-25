Аналитик Шипилин считает, что Совбез ООН станет вести поиски компромисса по резолюции об оружии в космосе

Москва наложила вето на проект резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Документ был поддержан 13 из 15 государств-членов Совбеза ООН, Пекин воздержался от голосования. По словам политического аналитика Павла Шипилина, американо-японский проект изначально был обречен на провал. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что непринятие российских поправок изначально сводило на нет формулировки, предложенные американцами, которые цинично предлагают вспомнить о бомбардировках Нагасаки и Хиросимы как пример применения ядерного оружия.

По мнению эксперта, даже в самой Японии, пережившей эти атаки американцев, уже забыли, кто является агрессором по отношению к ним.

Он добавил, что отечественный проект резолюции может быть утвержден, хотя и не с первого раза. Однако это свидетельствует о том, что Совет Безопасности ведет работу, стороны обозначают недовольство по отношению к документам.