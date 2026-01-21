Аналитик связал визит Трампа в Давос с продвижением «Совета мира»

Прилет Дональда Трампа в Давос на Всемирный экономический форум вызвал повышенный интерес журналистов. Это не просто рутинное участие политика в международном событии. Эксперт Антон Бредихин полагает, что фокус внимания связан с тем, что именно здесь может быть объявлено о создании той самой альтернативы ООН — «Совета мира», идею которого Трамп анонсировал ранее. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Суть визита, по мнению аналитика, заключается в представлении новой глобальной парадигмы. Трамп намерен не просто озвучить идею, но и представить полученные согласия от ряда игроков, тем самым демонстрируя готовность к ее реализации. В качестве полигонов для работы новой организации могут быть предложены различные кризисные точки — от Украины до Гренландии. Ключевой посыл будет состоять в том, что подход к решению мировых проблем должен кардинально измениться, а роль верховного арбитра перейти к структуре, контролируемой Вашингтоном.

По его словам, последствия такой инициативы могут оказаться далекоидущими. Если «Совет мира» действительно начнет формироваться, это будет означать попытку демонтажа существующей архитектуры международных отношений. Для таких фигур, как Владимир Зеленский, это может означать ультиматум: чтобы рассчитывать на поддержку, необходимо сесть за стол переговоров на условиях, продиктованных Вашингтоном. Таким образом, новая структура рискует стать не инструментом диалога, а рычагом давления.

Он резюмировал, что итогом давосской активности Трампа может стать не просто новая организация, а заявка на передел сфер влияния и переформатирование правил глобальной игры. Реальной целью, как считает Бредихин, является создание платформы, которая позволит Трампу сохранить прямое влияние на мировую политику и после ухода с поста президента. Если это так, то «Совет мира» станет не столько орудием урегулирования конфликтов, сколько персональным проектом, призванным продлить политическое долголетие его инициатора.

Ранее политолог Дудчак заявил, что «Совет мира» Трампа не сможет решить конфликты из-за предвзятости.