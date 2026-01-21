Политолог раскритиковал проект «Совет мира» Трампа и усомнился в его легитимности

Инициатива Дональда Трампа о создании «Совета мира» вызвала множество вопросов у международных экспертов. Формально представленная как новая глобальная площадка для диалога, эта идея многими воспринимается не иначе как попытка Вашингтона сформировать альтернативу существующим институтам, в первую очередь — ООН. Скептицизм подкрепляется полным отсутствием ясных процедур, юридического статуса и механизмов принятия решений в предлагаемом формате. Как отмечает политолог Александр Дудчак, сама регистрация этой структуры выглядит крайне сомнительной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, непонятно, будет ли это межправительственная организация, некоммерческий проект или даже частная инициатива, замаскированная под дипломатическую площадку. Особое недоумение вызывает объявленный взнос в размере миллиарда долларов — сумма, которая скорее напоминает коммерческий проект, нежели инструмент миротворчества. Он открыто задается вопросом: не является ли эта затея способом для Трампа сохранить влияние после завершения президентского срока, возглавив новую организацию?

Эксперт отметил, что главная проблема «Совета мира» кроется в его предполагаемых принципах работы. Вся информация указывает на то, что единственным реальным условием принятия любого решения будет его полное одобрение со стороны Трампа и соответствие интересам Вашингтона. Такой подход, где «хорошая сделка» для одного лидера важнее коллективного согласия, полностью обесценивает саму идею многостороннего диалога. В условиях, когда все решения должны «очень нравиться Трампу», говорить о беспристрастном посредничестве или поиске компромисса не приходится.

По его мнению, несмотря на громкое название, «Совет мира» выглядит как проект, изначально лишенный ключевых качеств для успешного миротворчества — нейтральности и многосторонности. Вместо того чтобы стать инструментом урегулирования, он рискует превратиться в платформу для продвижения интересов одной страны и одного политика. Поэтому рассчитывать на то, что эта инициатива сможет реально повлиять на разрешение такого сложного конфликта, как украинский, по меньшей мере наивно. В лучшем случае это будет еще один рупор в информационной войне, но уж точно не арбитр в поисках мира.

