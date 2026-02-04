Вскрывшийся «файл Эпштейна», угрожающий компроматом на политическую элиту США, может иметь неожиданные геополитические последствия. Для Дональда Трампа наиболее вероятным способом заглушить внутренний скандал станет резкая внешнеполитическая активность, и взгляд его администрации уже обращен на Кубу. Как отмечает эксперт по Латинской Америке Илья Паймушкин, Куба давно является символической целью для американских неоконсерваторов, а для госсекретаря США Марко Рубио, чьи родители покинули остров, это и личная история. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, тем не менее нынешняя уязвимость Гаваны делает этот сценарий особенно вероятным. Прекращение нефтяных поставок из Мексики резко изменило риторику кубинского руководства — страна, лишенная внешней экономической подпитки, оказалась на грани коллапса и теперь ищет пути снизить давление.

Политолог добавил, что последствия такого положения дел могут развиваться стремительно. Без дотаций в стране в течение полугода могут вспыхнуть социальные конфликты, аналогичные хаосу на Гаити, что приведет к неуправляемой политической ситуации. Помощь со стороны традиционных партнеров маловероятна: Россия не может взять Кубу на полное содержание, а Китай, по всей видимости, не захочет этого делать.

По его мнению, Куба стоит перед жестким выбором. Ее будущее может сложиться по одному из сценариев: продолжение стагнации с неминуемым скатыванием в хаос, переговоры с США в обмен на личные гарантии для правящей элиты или, как совершенно фантастический вариант, вхождение в состав другого государства. Но ясно одно — вопрос о смене управления на острове, по мнению аналитиков, будет решен в ближайшие месяцы, и инициатива в этом процессе будет принадлежать уже не Гаване.

Ранее аналитик Крапивник исключил добровольную отставку Трампа из-за архива Эпштейна.