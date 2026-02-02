Гигантские массивы документов, известные как «дело Эпштейна», продолжают обрушиваться на мировую политику, грозно набирая обороты. Особую остроту скандалу придают тысячи упоминаний о Дональде Трампе, что заставляет ряд экспертов прогнозировать для президента США политическую отставку. Военный аналитик и бывший американский офицер Станислав Крапивник видит ситуацию иначе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, эти архивы лежали без внимания несколько лет, поскольку западные СМИ старательно обходили тему стороной. Лишь когда к файлам получили доступ некоммерческие группы, началось их активное «пережевывание». Если раньше общественность знала Эпштейна лишь как устроителя скандальных вечеринок для элиты, то теперь проступили его глубокие связи с высшими дипломатическими кругами по всему миру. Крапивник с иронией отмечает попытки некоторых, в частности англичан, представить покойного афериста агентом давно не существующего КГБ.

Ключевым фактором аналитик считает состав списков: в них нет ни российских, ни сирийских, ни иранских правителей, зато в гигантской паутине фигурируют западные политики, миллионеры и японцы. Последствия такого взрывного обнародования могут быть крайне серьезными. Крапивник не исключает, что Америка, как это часто бывает, попытается заместить неприятные новости другим громким событием — например, развязыванием войны.

Что же касается судьбы Трампа, то он категоричен: добровольная отставка для этого политика немыслима. Единственный путь покинуть Белый дом для него — «ногами вперед». Уже сейчас, подчеркивает Крапивник, в его окружении открыто говорят о возможности третьего президентского срока, ведь в американской традиции президенты сами не уходят — их уносят. Таким образом, «дело Эпштейна» может стать не причиной отставки, а лишь одним из элементов жесткой политической битвы, итог которой предрешен не компроматом, а волей самого президента и его сторонников.

