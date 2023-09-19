Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев рассказал, каким образом украинские власти планируют обманывать граждан Европы. Он заявил, что Киев собирается продавать европейцам военные облигации, с которых те ничего не получат по итогу. Об этом сообщило издание Ura.ru .

Аналитик отметил, что эта схема является отличным примером лотереи, выстроенной на ложных ожиданиях, которые раздуло современное медийное сообщество.

По словам Киреева, Запад создал для Украины образ государства, одерживающего победу и убеждает народ, что в страну нужно вкладывать средства, чтобы получить выгоду после победы над Россией. Аналитик отметил, что эта схема является симулятором, в основе которого лежат ложные ожидания и сфальсифицированные данные.