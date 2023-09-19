Аналитик заявил об обмане Киевом европейцев
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Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев рассказал, каким образом украинские власти планируют обманывать граждан Европы. Он заявил, что Киев собирается продавать европейцам военные облигации, с которых те ничего не получат по итогу. Об этом сообщило издание Ura.ru.
Аналитик отметил, что эта схема является отличным примером лотереи, выстроенной на ложных ожиданиях, которые раздуло современное медийное сообщество.
По словам Киреева, Запад создал для Украины образ государства, одерживающего победу и убеждает народ, что в страну нужно вкладывать средства, чтобы получить выгоду после победы над Россией. Аналитик отметил, что эта схема является симулятором, в основе которого лежат ложные ожидания и сфальсифицированные данные.