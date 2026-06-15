Гаага готовит лагеря для военнопленных: Нидерланды строят бараки и учениями отрабатывают сценарий конфликта с РФ
Нидерланды тестируют лагерь для российских военнопленных на случай войны с РФ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Гаага в рамках учений отрабатывает размещение на своей территории специального лагеря для российских военнопленных. Речь идет о строительстве бараков и обустройстве охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения». Об этом сообщает Lenta.ru.
Российское посольство в Гааге сообщило о тревожных планах нидерландских властей. Дипломаты заявили, что в Нидерландах проводятся учения, в ходе которых тестируется сценарий размещения лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией.
По имеющейся информации, речь идет о реальном строительстве бараков и создании инфраструктуры охраны в удаленной от потенциальной линии фронта зоне. В посольстве РФ назвали такие действия «кощунством», отметив, что подобное становится в Нидерландах «повседневной рутиной». Ответа от официальных лиц Нидерландов пока не последовало.
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