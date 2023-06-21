Английский генерал предупредил о возможной потере влияния Британии на НАТО

К этому ведет политика по сокращению числа военнослужащих. Численность британской армии упала до рекордно низких показателей за последние 200 лет.

Тим Редфорд является заместителем верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами альянса в Европе. Он и указал, чем чревато дальнейшее падение количества военнослужащих в Англии.

«Нам необходимо расти. Мы располагаем влиянием в НАТО. Если мы не будем показывать лидерство, то мы можем утратить это положение», - утверждает Редфорд.

Его мнение привела газета The Daily Telegraf. По убеждению генерала, численность британской армии не позволяет ей реагировать на те угрозы, которые выявляются в мире. Сейчас в ней насчитывается всего 76 тысяч человек, что в последний раз было только в начале XIX века. Еще в 1990 году в армии было вдвое большее количество военнослужащих.