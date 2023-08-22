Анкара считает опасными поиски Киевом альтернативные зерновые маршруты

Турция считает опасными поиски Украиной альтернативных путей доставки зерна по Черному морю, сообщила во вторник, 22 августа, газета Yeni Şafa, ссылаясь на источники в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки, которая была заключена 22 июля 2022 года. Несколько раз действие зернового соглашения со стороны РФ продлевались, однако президент страны Владимир Путин неоднократно отмечал ее неэффективность для России.

«После того, как Россия приостановила действие соглашения, Украина предпринимает различные попытки найти альтернативные маршруты. В качестве первой из таких инициатив принимается транспортировка зерна через румынский порт Констанца, однако, по мнению президентских источников, план, исключающий Россию, не является «здоровым», – говорится в материале турецкой газеты.

Отмечается, что турецкие политики считают любые планы по альтернативному выбору маршрута доставки зерна со стороны региона, где неспокойная ситуация, «нездоровыми».

Главная цель зерновой сделки, заключенной между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН, была беспрепятственная доставка украинской зерна через Черное море нуждающимся странам. Для этого Россия открыла черноморские коридоры.

Как отмечал Путин, Киев использовал эти коридоры для атаки на российские коридоры. Также, по словам главы государства, условия РФ не выполнялись. Отмечается, что турецкие политики считают любые планы по альтернативному выбору маршрута доставки зерна со стороны региона, где неспокойная ситуация, «нездоровыми».

Главная цель зерновой сделки, заключенной между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН, была беспрепятственная доставка украинской зерна через Черное море нуждающимся странам. Для этого Россия открыла черноморские коридоры.

Как отмечал Путин, Киев использовал эти коридоры для атаки на российские коридоры. Также, по словам главы государства, условия РФ не выполнялись.