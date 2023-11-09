Анкара возмутилась выводами Еврокомиссии по вопросу о членстве Турции в ЕС

В МИД Турции назвали доклад Еврокомиссии по вопросу о членстве Турции в ЕС «несправедливым и предвзятым», сообщает Reuters.

В докладе указывалось на «серьезное отставание» Турции в области демократических стандартов, верховенства закона, прав человека и независимости судебной системы.

Турецкое министерство заявило, что эти обвинения несправедливы и подчеркивают «явные двойные стандарты». В Анкаре отметили, что вопросы соблюдения фундаментальных прав являются спорными даже для многих стран, уже входящих в ЕС.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата Грузии и начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.