Антиизраильские высказывания Трампа: политолог пояснил, почему это всего лишь игра перед выборами в США

Неожиданное заявление Дональда Трампа о том, что именно Израиль мешает крупной сделке с Ираном, и его жесткая критика в адрес премьера Биньямина Нетаньяху, всколыхнули политические круги. Однако, по мнению политолога Грега Вайнера, не стоит поспешно говорить о разрыве или даже серьезном охлаждении между США и Израилем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, Трамп как опытный политик тонко чувствует внутреннюю конъюнктуру: в американском обществе сейчас стремительно растут антиизраильские настроения, и президенту жизненно важны голоса на предстоящих 3 ноября выборах в Конгресс. Ему крайне невыгодно становиться «хромой уткой», теряя контроль над Палатой представителей и Сенатом, поэтому его риторика — это тактический шаг, рассчитанный на конкретную аудиторию, а не стратегический поворот во внешней политике.

Вайнер напоминает, что Трамп и Нетаньяху — не просто союзники, а старые приятели, знакомые более 40 лет, еще с тех времен, когда нынешний израильский премьер был послом при ООН. Их личная связь слишком глубока, чтобы ее разрушили предвыборные заявления. Как только голосование останется позади, уверен эксперт, все обиды будут забыты, а противоречия сгладятся в рамках «большой политической игры». У Трампа просто нет альтернативы: бросить Израиль без поддержки на Ближнем Востоке — значит подорвать собственные геополитические позиции, и этого, по убеждению Вайнера, никогда не произойдет.

По его мнению, текущие высказывания — это игра на публику, спектакль, где слова расходятся с будущими делами. США останутся надежным тылом для Израиля, как только избирательная кампания завершится. И хотя сегодня риторика выглядит вызывающе, стратегический курс не изменится — союз двух стран слишком фундаментален, чтобы его пошатнули временные политические ветры. В итоге, по прогнозу эксперта, мы увидим привычное возвращение к партнерству, а нынешний скандал окажется лишь эпизодом в длинной истории американо-израильских отношений.

Ранее сообщалось, что Трамп убедил Нетаньяху повременить с ответом Тегерану.