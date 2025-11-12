Президент Украины Владимир Зеленский может быть связан с возможным коррупционным скандалом в энергетическом секторе, сообщает агентство Bloomberg. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, может ли быть суд над Зеленским в Киеве.

Как пишет издание, пока прокуроры не заявляли о причастности Зеленского или других высокопоставленных представителей его администрации к предполагаемым махинациям вокруг «Энергоатома» или упомянутым Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) делам. Однако ситуация может измениться. По информации агентства, антикоррупционные органы располагают около 1 тыс. часов записанных переговоров, связанных с расследованием. Политолог Маркелов заверил, что сейчас американцы начали таким образом давить на Зеленского.

«Американцы идут по сценарию, где они максимально жестко давят на Зеленского. Республиканцы выкупили у демократов информацию по коррупционным проектам Зеленского, а также по всем его счетам и квартирам по всему миру. Американцы давно имеют эту информацию. Сейчас началась кампания по давлению на Зеленского. Его начали склонять к переговорам с уступками для России в виде угрозы отставки», — пояснил эксперт.

При этом уголовное наказание, заверил специалист, для Зеленского на Украине невозможно.

«Он человек, который принадлежит не Украине, а своим западным партнерам. Единственное, что возможно, это угроза забрать его из Украины. Это форма приговора, когда его просто заберут из страны и спрячут навсегда со сменой фамилии и паспорта, чтобы он близко не показался. Он осядет в Великобритании, потому что в Штатах он не нужен», — заключил Маркелов.

