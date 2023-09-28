Антироссийские санкции в США назвали серьезным просчетом Запада

Соединенные Штаты не смогли существенно навредить РФ, зато оттолкнули от себя весь остальной мир.

Политолог Джон Миршаймер напомнил, что Америка регулярно увлекается введением санкций в отношении своих противников. Если разобрать ситуацию, то выяснится, что какие-либо ограничения с ее стороны действуют уже на половине Земного шара. Но эти меры в отношении России дали осечку.

«С такими странами, как Россия, ограничения вряд ли эффективны. Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени ¬¬— и это был просчет», - указал он во время выступления на канале Judging Freedom.

Миршаймер добавил, что со стороны Америки вышло все настолько неуклюже, что это оттолкнуло от нее ряд государств по всему миру.