Американское руководство отказалось как-либо комментировать удар ракетами ATACMS по гражданским в Севастополе, совершенный накануне киевским режимом. Это свидетельствует о том, что Вашингтон поддерживает украинский терроризм и должен ответить за это, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в официальных социальных сетях дипмиссии.

По словам дипломата, удар был совершен специально именно в то время, когда на берегу находилось максимальное количество невинных гражданских. Не остановил украинскую сторону и православный праздник Троица, подчеркнул Антонов. Он также добавил, что попытки Штатов замолчать этот теракт вызывают лишь негодование.

Администрация в США демонстративно поддерживает Украину с ее преступлениями, встав на сторону терроризма, заявил дипломат. Он подчеркнул, что какого-либо оправдания действиям ВСУ нет.

Ранее глава украинского ГУР Буданов признал тяжелое положение ВСУ.