Руководитель украинского ГУР минобороны Кирилл Буданов* признал плохое положение и сложную ситуацию для ВСУ на фронте. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Philadelphia Inquirer .

По словам Буданова* плохая новость для украинской стороны заключается в том, что ситуация является сложной для ее армии и военнослужащих. Он подчеркнул, что подобное положение для украинских войск останется актуальной, как минимум еще месяц и в будущем облегчения не ожидается.

В то же время глава ГУР Украины выступил против проведения мирных переговоров с российской стороной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что недавняя атака Севастополя является терактом со стороны киевского режима.

* – внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом