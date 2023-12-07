Антонов назвал «страшилкой» заявление Байдена о столкновении РФ и США

Американское правительство потеряло связь с реальностью, если оно так легко рассуждает о прямом столкновении с РФ. Подобная риторика недопустима для ядерной державы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своих соцсетях .

Накануне президент США Джо Байден заявил об уверенности в том, что РФ нападет на страны-члены НАТО после того, как победит на Украине.

В своем посте посол назвал данное высказывание американского лидера «страшилкой», которая была сфабрикована для того, чтобы оправдать огромные траты из федерального бюджета, которые по словам Байдена, уходят на сдерживание РФ.

Он также заявил, что американская власть утратила связь с реальностью, легко рассуждая о подобном. Антонов уточнил, что сделано это было в попытках разжечь сильнее огонь конфликта на территории Украины. Посол подчеркнул, что такая риторика недопустима для ядерных держав.

Представитель дипломатической миссии призвал Вашингтон «одуматься и перестать сеять хаос».