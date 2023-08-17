Российский посол в США Анатолий Антонов дал комментарий касаемо очередной атаки Крымского моста украинскими ВС. Кадры атаки были опубликованы телеканалом CNN. Антонов сравнил подобные действия с терактом и заявил, что американские СМИ никак не оценивают действия украинского правительство. Соответствующее заявление Антонов сделал в социальных сетях дипмиссии.

В посте Антонов продемонстрировал свое удивление. Он отметил странность того факта, что CNN никак не оценили действия украинских боевиков, несмотря на то, что обычно журналистом присуще нарочито показывать озабоченность судьбами пострадавших гражданских.

Антонов также подчеркнул, что Крымский мост не имеет никакой стратегической важности, и не используется российскими ВС для транспортировки грузом. Дипломат отметил, что удары по гражданским объектам называются терактами и напомнил, что в результате украинской атаки погибла семья, а ребенок остался без родителей.