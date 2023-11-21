Соединенные Штаты смотрят на новый пакет помощи для Киева, как на «успокоительную пилюлю» для находящейся на грани коллапса Украины. Соответствующее заявление сделал российский посол в Штатах Анатолий Антонов в своих социальных сетях .

Посол считает, что последний пакет помощи является лишь «успокоительной пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского, которая призвана успокоить того, несмотря на тот факт, что на фронте и в плане власти он находится на грани коллапса.

Он также указал на то, что данный пакет был анонсирован перед десятилетием «евромайдана», что по мнению посла является напоминанием от представителей антироссийской кампании о том, что они все еще в деле.

Антонов предупредил, что борющуюся за свои национальные интересы и безопасность Россию невозможно будет победить. По его словам, любое западное оружие является лишь продлением агонии для киевского режима.