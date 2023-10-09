Антонов раскритиковал США за поддержку военной ядерной инфраструктуры

Правительство США мешает вступлению в силу ДВЗЯИ, потому что продолжает поддержку собственной военной ядерной инфраструктуры. Соответствующее заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов в своих соцсетях .

Таким образом, дипломат в своем посте дал комментарий касаемо критики российской позиции по ДВЗЯИ, поступающей от Госдепа. Антонов заявил, что это является очередным проявлением вашингтонской политики, которая основывается на том, что Штатам можно то, чего остальным странам нельзя.

Посол также подчеркнул, что США – последняя страна, которая может читать кому-то нравоучения по ДВЗЯИ. Он указал на то, что Штаты уже 25 лет тормозят процесс заключения Договора, всячески избегая его ратификации.