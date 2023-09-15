Антонов: санкции не вынудят РФ перестать защищать свои интересы

Соединенным Штатам нужно усвоить, что санкции ни к чему не приводят, и Россия не перестанет защищать свои интересы. Соответствующее заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, прокомментировав новый пакет санкций от Штатов. Его слова передает издание РИА Новости .

Посол заявил, что Вашингтон не сможет вынудить Москву отказаться от защиты своих интересов, и РФ продолжит отстаивать принципы равноправия безопасности. Он также указал на то, что недавние саммиты только подтвердили, что у России много единомышленников в этом вопросе.

Дипломат отметил, что американское правительство вновь активизировалось в вопросе санкций, чтобы обрушить экономику РФ. Он подчеркнул, что американское правительство продолжает изобретать способы навредить России из-за своего отчаяния.

Антонов также напомнил, что РФ уже и так обложена санкциями, но это не повлияло на ее экономику.