Антонов заявил о дисбалансах на сырьевых площадках из-за американских санкций

Посол заявил, что в глобальном хозяйстве сейчас «хрупкое положение дел», и действия США на этом фоне вызывают у него недоумение. Тем не менее, дипломат заявил, что еще один санкционный всплеск его уже не удивляет. Он отметил, что выстраивавшиеся долгие годы правила и принципы многосторонней торговли в данный момент рушатся.

Антонов также заявил, что многочисленные заявления о свободной торговле от Штатов оказались лишь пустым звуком. Дипломат придерживается мнения, что Соединенные Штаты делают подобные заявления для того, чтобы продвигать собственный бизнес. Посол подчеркнул, что когда США не могут выиграть честным способом, они применяют полный «арсенал вмешательств в функционирование рынков».