AP: Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами

Президент США Джо Байден одобрил новый меморандум по национальной безопасности, предназначенный для использования будущей администрацией победителя выборов главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что документ направлен на противодействие растущему сотрудничеству между четырьмя странами — Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей.

По данным источников, меморандум включает в себя четыре основные рекомендации. Первая — подразумевает улучшение межведомственного сотрудничества, которое позволит более эффективно координировать действия различных государственных структур.

Второй акцент сделан на ускорении обмена информации с союзниками о планах потенциальных противников. Третья рекомендация касается выверки использования санкций и других экономических инструментов в отношении указанных стран.

Четвертая рекомендация сфокусирована на усилении подготовки к управлению кризисами, связанными с деятельностью РФ, КНДР, КНР и Ирана.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Джо Байден планирует ужесточить санкции в отношении экспорта нефти из России.