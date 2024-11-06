NYT: с 83% вероятностью Трамп победит с 295 голосами выборщиков

Американское влиятельное издание The New York Times дало прогноз по выборам в США, считая, что с 83%-ной вероятностью победу будет праздновать кандидат от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп.

Издание поясняет: данная уверенность основана на ряде неоспоримых факторов, среди которых суммарные данные опросов, полученные как на данный момент, так и вероятные ожидания от подсчета оставшихся голосов избирателей.

«По прогнозам Трамп может набрать 295 голосов выборщиков», — приводится в публикации издания.

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит.

Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом.

Ранее сообщалось, что, по последним опросам, Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Как передает телеканал Fox News, Трамп лидирует и в колеблющемся штате Аризона, который сможет дать победителю еще 11 голосов выборщиков. Также за ним сейчас и штат Орегон.