AP: Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков уже более чем в три раза

Кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп, пока уверенно лидирует на выборах в США, опережая по количеству голосов выборщиков свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис, говорят данные прогноза, опубликованные агентством «Ассошиэйтед Пресс».

Отмечается, что по состоянию на 3.15 мск среды Дональду Трампу удалось заручиться 19 голосами выборщиков, Харрис может похвастаться только тремя.

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом.

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов.