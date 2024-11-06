RealClearPolitics: Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов

Кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп опережает своего оппонента-демократа Камалу Харрис в большинстве колеблющихся американских штатов. На это указывают данные опросов, представленных американским агрегатором RealClearPolitics.

Согласно значению избирательного индекса, разрыв между обоими политиками составляет 0,8 процентных пункта.

Данные по колеблющимся штатам на 00:00 по Москве:

Пенсильвания — Трамп (0,4 п. п.);

Северная Каролина — Трамп (1,2 п. п.);

Висконсин — Харрис (0,4 п. п.);

Аризона — Трамп (2,8 п. п.);

Мичиган — Харрис (0,5 п. п.);

Невада — Трамп (0,6 п. п.);

Джорджия — Трамп (1,3 п. п.).

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее американец Пол пожаловался на отсутствие приватности на участках для голосования.