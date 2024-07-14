AP: Трамп заявил, что он «в порядке» после инцидента со стрельбой

Американский политик Дональд Трамп заверил, что он «в порядке» после того, как на его митинге в Пенсильвании произошел инцидент со стрельбой. Об этом сообщило информагентство AP в материале, опубликованном накануне.

В данный момент экс-президент Штатов проходит медобследование в одной из больниц штата, в котором произошел инцидент. Соответствующее сообщение опубликовал пресс-секретарь и помощник Трампа Стивен Чун в своих социальных сетях.

В посте он передал благодарность Трампа местным службам экстренного реагирования и правоохранителям за их оперативную работу в ходе покушения. Представитель заявил, что с политиком все в порядке и что остальные данные будут обнародована позже.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не получал данных о готовящемся на Трампа покушении.