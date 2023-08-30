AP: в Габоне находятся около 400 французских военнослужащих

Порядка 400 военнослужащих Франции сейчас находятся в Габоне, где накануне произошел военный переворот. Об этом в среду, 30 августа, сообщило агентство Associated Press.

«Четыреста военнослужащих Франции находятся в Габоне, возглавляя региональную операцию по военной подготовке», – следует из сообщения издания.

По его информации, захват власти военными Габона никак не повлиял на их позиции.

В среду, 29 августа, агентство «Франс Пресс» сообщило, что военные Габона объявили о начале военного мятежа, вызванным недовольством результатами президентских выборов. На них одержал победу действующий глава государства 64-летний Али Бонго Ондимба. Президентом Габона он был с 2009 года, а его семья находится у власти уже 60 лет.

По официальным данным, Ондимба набрал 64,27% голосов. Его ближайший соперник – профессор экономики Альберт Ондо Осса, получил 30,77% голосов. Соратники Осса обвинили победителя в нечестных выборах и не признали результаты голосования.

30 августа глава республиканской гвардии Габона Брис Олиги Нгему сообщил, что Ондимба после победы был отправлен в отставку. Он подчеркнул, что уволенный президент оставит за собой все гражданские права.

Ранее представитель кабмина Франции Оливье Веран выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Габоне и заявил, что Франция придерживается официальных результатов выборов президента.

Габон расположен на западе Центральной Африки. Согласно результатам переписи населения в 2020 году, в стране тогда проживали более 2,2 миллиона человек.