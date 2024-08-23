AP: в новом пакете помощи США Киеву на $125 млн будут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ракеты ПВО

Нынешняя американская администрация продолжает курс на накачивание киевского режима деньгами, а ВСУ — оружием. Как сообщает Associated Press, уже в пятницу, 23 августа, США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму в $125 млн.

Как отмечается в материале издания, в номенклатуру заложены ПТРК Javelin и целый ряд иных противотанковых ракет. Кроме того, Пентагон отправит на восток системы для борьбы со средствами РЭБ и беспилотниками.

«Администрация Байдена направит около $125 млн в виде военной помощи Киеву», — говорится в статье.

По данным агентства, новый пакет американской помощи ВСУ включает в себя также боеприпасы для РСЗО HIMARS и ракеты ПВО.

Ранее в Пентагоне перестали отрицать, что Вашингтон фактически разрешает ВСУ бить поставляемым Киеву американским оружием по Курской области.