Апелляционный суд оставил в силе приговор журналисту Кара-Мурзе*

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор российскому журналисту Владимиру Кара-Мурзе*, которого приговорили к 25 годам колонии за государственную измену и распространение ложной информации о ВС РФ. Суд отклонил апелляционную жалобу, передают РИА Новости .

«Судебная коллегия оставила приговор Мосгорсуда без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – сообщили в суде.

Кроме того, Кара-Мурза* обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Ему на семь лет запретили заниматься журналистской деятельностью и ограничили свободу еще на 1,5 года. Во время судебного процесса отмечалось, что публицист также имеет гражданство Великобритании и вид на жительство в США.

11 апреля 2022 года Кара-Мурзу* задержали в Москве по подозрению в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, он распространял неправдивую информацию о деятельности ВС РФ, когда выступал в парламенте Аризоны. Публицист свою вину не признал.

Кроме того, Кара-Мурза* неоднократно высказывался против политики России, а также поддерживал санкции в отношении РФ.

17 апреля Мосгорсуд приговорил журналиста к 25 годам колонии. Такой срок Кара-Мурза* получил по совокупности трех обвинений.

Владимир Кара-Мурза младший* – тележурналист, публицист и режиссер. Его отец Владимир также занимался журналистской и политической деятельностью. Кара-мурза* младший работал в «Новой газете», «Коммерсанте» и был главным редактором журнала Russian Investment Review.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом