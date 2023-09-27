Арабское СМИ назвало невозможным поражение России в текущем конфликте
Фото: [© Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Военные действия закончатся проигрышем Украины, так считает журналист Эмиль Амин.
У издания Al Arabiya вышла статья, автор которой порассуждал о возможном окончании завершении специальной операции. Он напомнил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось, не закончившись ничем, кроме высоких потерь.
«Не так уж и много возможных сценариев окончания российско-украинского конфликта. Победа Украины маловероятна, а поражение России — невозможно», - делает Амин из этого вывод.
На фоне неудачи украинской армии, на Западе постепенно меняется отношение Запада к правительству Зеленского. Ему со временем попросту откажут в поддержке.