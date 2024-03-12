Арахамия потребовал от Грузии прекращения авиасообщения с Россией

Для улучшения взаимоотношений с Украиной, Грузия должна закрыть авиасообщение с РФ и освободить Михаила Саакашвили. Соответствующее заявление сделал глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в социальных сетях.

В своем посте украинский депутат представил «план» по улучшению взаимоотношений государств. В нем, в том числе, и значится свобода для Саакашвили, прекращение авиасообщения с РФ и помощь стране в «уклонении от санкций». По мнению Арахмии, если данные пункты выполнить, то и отношения стран смогут нормализоваться.

Накануне кабинет министров Грузии распространил заявление, выразив обеспокоенность на фоне отношений Киева и Тбилиси.