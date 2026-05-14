Арест Ермака и интервью Мендель: политолог рассказал, почему скандалы на Украине не изменят курс на войну

В последнее время на Украине один за другим вспыхивают политические скандалы, которые привлекли внимание и местных, и зарубежных СМИ. Два громких эпизода — арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака и интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону — породили вопросы: способны ли такие события всерьез изменить политический курс Киева? Мнения расходятся, но один из экспертов, член движения «Другая Украина» Василь Вакаров, считает, что эффект будет ограниченным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в этих скандалах стоит различать два слоя. Первый — публичный, связанный с коррупционными разоблачениями и переделом влияния. Второй — сугубо финансовый. Денежные потоки, которые раньше контролировала группа Ермака вместе с Умеровым, постепенно переходят под контроль других фигур: министра обороны Михаила Федорова и нового главы офиса президента Кирилла Буданова. Параллельно усиливается позиция Давида Арахамии в парламенте, а также наблюдается координация между «Голосом» и фракцией Петра Порошенко*. Так что определенные колебания во властных кругах действительно есть.

Однако ключевой момент — это сигнал из Вашингтона. США, по мнению Вакарова, таким образом напомнили Зеленскому, кто определяет правила игры, и оказали на него дополнительное давление. Но сами по себе скандалы не меняют главного: отношения к войне и миру. Ни риторика, ни реальные действия президента Украины не демонстрируют разворота — Киев настроен на продолжение боевых действий на месяцы или даже годы. Шумиха вокруг Ермака и Мендель связана в первую очередь с перераспределением финансовых потоков и внутренними элитными играми, а не с изменением политического курса. Итог: громко, но без тектонических последствий.

*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.