Назови секретное слово: эксперт назвал простой способ не попасться на уловки мошенников

Мошенники давно превратили эмоции в главное оружие: паника, радость от «выигрыша» или страх за близких отключают критическое мышление. Человеку дают секунду на решение, давят сроками — и он попадает в ловушку, не успев даже кому-то позвонить и проверить. Но есть один простой, почти старомодный способ защиты, который советует эксперт Петр Щербаченко: семейное кодовое слово. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что семья заранее договаривается о секретном слове или фразе, которую нельзя угадать по телефону. Если вдруг звонит «родственник» с просьбой срочно перевести деньги, первое правило — не верить голосу. Надо перезвонить по старому, настоящему номеру или включить видеозвонок. А если связь недоступна — попросить назвать то самое слово. Для мошенника это тупик, для своих — спокойствие.

По мнению эксперта, все же кодовое слово — не панацея, а часть общей гигиены безопасности. Он напоминает базовые вещи: никогда и никому не называть коды из СМС и проверочные слова, если только вы сами не позвонили в банк. Не переходить по ссылкам от незнакомцев в мессенджерах, проверять входящие номера — их легко подделать. И, наконец, разные пароли для разных сервисов плюс двухфакторная аутентификация. Если один пароль украдут, второй ключ останется у вас. Таким образом, чем больше таких рутинных привычек, тем меньше шансов, что манипуляция сработает.

