Чебурашка и Ко: эксперт заявил, что производителям игрушек помогут продвигать локальных героев

В Минпромторге готовят новый пакет мер для отечественных производителей игрушек: им обещают компенсировать покупку лицензий на персонажей российских мультфильмов и помогать с рекламой в СМИ и интернете. На первый взгляд — просто субсидии, но за ними стоит более глубокая логика. Как объясняет в разговоре с радио Sputnik эксперт Дмитрий Чумаков, рынок игрушек огромен, и у него есть серьезный потенциал именно под российских героев — от классических сказок до современных мультсериалов.

По его словам, дело не только в патриотическом тренде. Важный аспект — контроль за качеством и экологичностью продукции. Производить игрушки в России проще отслеживать, чем полагаться на импорт. Однако просто разрешить выпускать лицензионные игрушки недостаточно: их нужно еще и продать.

Эксперт добавил, что здесь и возникает ключевая цель поддержки. Производители получают возможность не тратить собственные деньги на лицензии и перенаправить высвободившийся бюджет в маркетинг. А без внятного маркетинга даже самый симпатичный персонаж не выстрелит. Сейчас, по словам Чумакова, сложилось удачное время: уровень патриотизма растет, российское становится модным, а у аудитории меняется отношение к локальным брендам.

По его мнению, если инициативы реализуют грамотно, производители займут новые перспективные ниши с более привлекательной бизнес-моделью. Им станет выгодно расширять присутствие не только по всей России, но и за ее пределами — бизнес ведь всегда стремится максимизировать прибыль. Итогом должно стать постепенное укрупнение доли игрушек, сделанных по мотивам отечественной анимации, и формирование устойчивого рынка вместо разовых проектов.

Ранее сообщалось, что кота Матроскина и Чебурашку пропишут в детских садах вместо страшных персонажей.